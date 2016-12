Leipzig. Eine 30-Jährige ist am Donnerstagabend in Möckern überfallen worden. Gegen 19.30 Uhr war sie mit ihrem Hund in der Kirschbergstraße unterwegs und telefonierte dabei mit ihrer 22-jährigen Freundin, wie die Polizei mitteilte. Als die 30-Jährige sich bückte, um den Kot ihres Hundes aufzusammeln, wurde sie plötzlich von hinten gestoßen und ihr von einem Unbekannten das Handy aus der Hand gerissen. Die Frau schrie auf, was wiederum ihre Freundin am Telefon mithörte.

Als die Leitung kurz darauf unterbrochen wurde, verständigte die 22-Jährige die Polizei. Zwei Beamte fuhren in die Kirschbergstraße – konnten das Opfer aber zunächst nicht finden. Ein Zeuge hatte eine Frau schreiend einem Mann in Richtung Georg-Schumann-Straße hinterher laufen sehen. Eine halbe Stunde später fanden die Polizisten die 30-Jährige schließlich. Sie blieb unverletzt, bekam ihr Handy allerdings nicht wieder.

Die Frau beschrieb den Täter als etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und als südländischen Typ. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666.

luc