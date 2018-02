22-jähriger Fahrer verliert Kontrolle und knallt gegen Stromkasten

Leipzig. Auf der Hauptstraße in Großdeuben hat ein 22-Jähriger gegen 23 Uhr am Mittwoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist über eine Grünfläche gefahren und frontal gegen einen Stromkasten geprallt.

Vor dem Kreuzungsbereich zwischen der Hauptstraße und der Zehmener Straße in Großdeuben durchfuhr der Mann eine langgezogenen Rechtskurve und kam nach links von der Straße ab, so die Polizei. Er fuhr gegen ein Straßenschild und über eine angrenzende Grünfläche. Frontal krachte das Auto dann in einen Stromverteilerkasten. Der Fahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden – er war nicht angeschnallt. Wie die Polizei angab, waren unangepasste Geschwindigkeit und ein möglicher Alkoholeinfluss die Gründe für den Unfall.

Vor dem Kreuzungsbereich zwischen der Hauptstraße und der Zehmener Straße in Großdeuben durchfuhr der Mann eine langgezogenen Rechtskurve und kam nach links von der Straße ab. Er fuhr gegen ein Straßenschild und über eine angrenzende Grünfläche. Frontal krachte das Auto dann in einen Stromverteilerkasten. Der Fahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden – er war nicht angeschnallt.

Der Gesamtschaden wurde auf 32.300 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

dei