Bei einem Raubüberfall in Reudnitz-Thonberg ist ein junger Mann in der Nacht zu Mittwoch verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 23-Jährige um kurz nach Mitternacht auf dem Täubchenweg unterwegs, als er auf Höhe Kaufland von zwei Unbekannten nach einer Zigarette gefragt wurde. Als er die Anfrage verneinte, schlugen und traten die Täter auf den 23-Jährigen ein.

Sie entwendeten das Fahrrad, das er bei sich hatte, und raubten außerdem seine Geldbörse. Anschließend flüchteten beide Täter unerkannt. Der 23-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von LVZ/sag