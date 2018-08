Leipzig

Ein Besucher des Highfield-Festivals bei Leipzig hat am Sonntag versucht, etwa 500 Pfandbecher zu stehlen. Nach Polizeiinformationen bemerkten zwei Mitarbeiterinnen einer Event-Firma gegen 17.45 Uhr den 23-Jährigen. Er trug eine Trägerstiege mit 504 benutzten Pfandbechern, stolperte und stürzte. Kurz darauf stellte sich heraus, dass er die Becher gestohlen hatte. Hätte er sie abgegeben, hätte er mit zwei Euro Pfand insgesamt 1008 Euro bekommen.

Der 23-Jährige flüchtete in den Störmthaler See und eine der Mitarbeiterin verfolgte ihn mit einem Kollegen. Der Dieb weigerte sich, wieder an Land zu kommen. Beschäftigte einer Sicherheitsfirma mussten ihn aus dem Wasser ziehen und informierten die Polizei. Die Beamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Er muss sich nun wegen Diebstahl verantworten.

