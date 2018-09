Leipzig

Sichtlich betrunken ist ein 51-Jähriger am Sonntagnachmittag in seinem Auto nach Hause gefahren. Zwei junge Männer beobachteten seinen auffälligen Fahrstil – er fuhr Schlangenlinien, bremste plötzlich ab und beschleunigte dann wieder. Sie riefen die Polizei und verfolgten den 51-Jährigen in ihrem Auto von der Georg-Schumann-Straße über die Huygensstraße bis zu seiner Wohnung in der Yorckstraße. Die Beamten stellten 2,9 Promille fest und entzogen dem Mann den Führerschein.

Von soa