24-Jährige gerät am Leipziger Waldplatz unter die Straßenbahn

Leipzig. Eine 24-jährige Frau ist am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr in Leipzig unter eine Straßenbahn geraten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall im Haltestellenbereich am Waldplatz. Die junge Frau hatte riesiges Glück: Sie wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen lief die Frau im Bereich der Haltestelle mit dem Handy am Ohr. Sie sei dann von der Bahnsteigkante unabsichtlich in den Gleisbereich getreten, so die Polizei weiter. Offensichtlich hatte die Frau die Bahn nicht bemerkt, die in die Haltestelle einfuhr. Die 54-jährige Straßenbahnfahrerin konnte den Unfall nicht mehr verhindern.

Von lyn