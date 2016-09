Leipzig. Ein 24-Jähriger aus Leipzig Grünau hat versucht, eine Geldstrafe mit Falschgeld zu bezahlen. Nach Angaben der Polizei, sprachen Polizisten eine Gruppe, die sich an einem Einkaufscenter in Grünau aufhielt, in der Nacht zu Donnerstag an.

Während des Gesprächs entfernte sich einer der Männer zügig und zog so die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Es stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen das Zahlen einer Geldstrafe konnte der 24-Jährige der Verhaftung aber entgehen.

Also zahlte der Mann den mittleren dreistelligen Betrag an die Polizisten. Das Geld hatte er sich zuvor von zu Hause bringen lassen. Allerdings fand sich unter den überreichten Scheinen auch ein gefälschter 5-Euro-Schein. Der 24-Jährige bestritt, dass er davon gewusst habe und den Polizisten das Falschgeld absichtlich geben wollte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

