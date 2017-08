24-Jähriger stürzt bei Flucht vor Polizei zehn Meter tief

Leipzig. Bei einem Polizeieinsatz in Leipzig-Möckern ist ein 24-Jähriger auf der Flucht vor den Beamten aus einer Dachgeschosswohnung zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die Polizei teilte mit, dass der Mann versuchte, das Regenfallrohr hinunter zu klettern. Dabei rutschte er ab und stürzte in den Innenhof. Er verletzte sich schwer. Ein weiterer Mann nutzte die Aufregung, um ebenfalls einen Fluchtversuch zu unternehmen. Er knickte auf der Straße um und verstauchte sich den Fuß. Auch er wurde medizinisch behandelt.

Mehrere Personen hielten am Dienstagnachmittag die Wohnung in Leipzig-Möckern besetzt. Ein 23-Jähriger hatte die Polizei darüber informiert. Sein Mitbewohner war in den Urlaub gefahren und hatte sein Zimmer ohne Rücksprache mit ihm zu halten an die Personen untervermietet. Diese hatte nun die Schlösser ausgetauscht und dem 23-Jährigen Gewalt angedroht, sollte er zu der Wohnung zurückkommen.

In der Wohnung trafen die Polizisten außerdem einen 27-jährigen Tunesier und eine 23-jährige Libyerin an. Beide hatten keine Aufenthaltsgenehmigung. Der 27-Jährige war bereits abgeschoben worden und nun offenbar illegal wieder eingereist. In der Wohnung stellte die Polizei zudem zwei Laptops und eine Spielekonsole sicher, die alle als gestohlen gemeldet worden waren.

Die Polizei ermittelt nun wegen illegaler Einreise, Hausfriedensbruchs und besonders schwerem Diebstahl.

