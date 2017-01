Leipzig. Diese Liebe hinterließ Spuren: Wegen Graffiti-Botschaften am Augustusplatz muss sich eine 25-Jährige aus Leipzig wegen Sachbeschädigung verantworten. Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr verewigte sich die junge Frau an mehreren Eingängen zum Parkhaus, die im Volksmund „Milchtöpfe“ genannt werden. „Sie hinterließ Schriftzüge, die an ihre ‚alte Liebe Max‘ gerichtet sind, den die junge Frau offenbar nicht vergessen kann und der es wert ist, dass auch die Öffentlichkeit davon Kenntnis erhält“, berichtete Polizeisprecherin Birgit Höhn.

Auch den Ordnungshütern blieben die Sprühereien nicht verborgen. Sie konnten die 25-Jährige ermitteln. Was genau sie dem Mann ihres Herzens offenbarte, teilte die Polizei nicht mit. Ob „Max“ die Botschaften las und was er davon hielt, blieb laut Polizei ebenfalls unklar.

nöß