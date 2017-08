25-Jähriger erfasst mit Auto Fußgängerin und beleidigt Rettungssanitäter

Leipzig. Ein 25-Jähriger hat im Leipziger Zentrum am Samstagabend gegen 20.45 Uhr erst eine Fußgängerin mit seinem Auto angefahren und später die herbeigerufenen Rettungssanitäter beleidigt. Laut Polizei war der Mann zuvor nach links in die Reichsstraße eingebogen und war aus noch ungeklärter Ursache auf den Fußweg gefahren. Dort erfasste er eine 61-jährige Russin, die gerade mit ihrem 65-jährigen Ehemann in Richtung Brühl lief.

Nach dem Unfall stieg der 25-Jährige kurz aus, lief zu der Frau und setzte sich danach wieder in sein Fahrzeug. Als Rettungssanitäter sich um die 61-Jährige kümmerten, kam er dazu und begann, aggressiv auf die Helfer einzuwirken. Außerdem behauptete er, dass nichts geschehen und die Frau nicht verletzt sei. Auch gegenüber der Polizei benahm er sich aggressiv, woraufhin er in Handschellen abgeführt wurde.

Die 61-Jährige musste mit Verletzungen über Nacht im Krankenhaus bleiben. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

