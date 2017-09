25-Jähriger im Leipziger Osten von drei Männern ausgeraubt

Leipzig. Bei einem Raub im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann verletzt worden. Der 25-Jährige war laut Polizei gegen 2.35 Uhr auf dem Heimweg, als er an der Ecke Borsdorfer Straße/Stünzer Straße von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dann warf der Angreifer sein Fahrrad gegen den 25-Jährigen und beleidigte ihn. Zwei weitere Männer kamen hinzu und schlugen ihr Opfer zusammen. Die Täter wollten das Smartphone des 25-Jährigen, was jedoch misslang. Die Gruppe flüchtete.

Das Opfer wollte das offenbar nicht auf sich sitzen lassen: Er wählte laut Polizei den Notruf und folgte dem Trio. An der Ecke Schirmertsraße/Tiefe Straße trennten sich die Männer. Dabei bemerkten zwei der Täter, dass sie der 25-Jährige verfolgt hatte. Sie schlugen ihn erneut zusammen und raubten nun dessen Telefon. Außerdem fügten sie ihm eine Schnittverletzung an der Hand zu und liefen in Richtung Lene-Voigt-Park davon.

Die hinzugerufenen Beamten suchten in der Umgebung nach den Tätern. Laut Opfer sollen sie 20 bis 25 Jahre alt und der äußeren Erscheinung nach „nordafrikanischen Typs“ sein. Sie trugen kurze, dunkle Haare, dunkle, enge Hosen und helle Marken-Turnschuhe. Einer war zudem mit einer grauen, ein anderer mit einer grau-blauen Sportjacke bekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

jhz