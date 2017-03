Leipzig. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag zwischen 1.38 und 5.15 Uhr einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahn-Haltestelle Miltitzer Allee aufgesprengt. Wie die Polizei mitteilte, verwendeten die Täter dafür nicht zugelassene Pyrotechnik. Weil die Geldboxen bei der Sprengung nicht aufbrachen, wurde kein Bargeld gestohlen; es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

