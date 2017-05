Leipzig. Ein vergessenes Tablet hat die Polizei in Leipzig auf die Spur eines Mannes gebracht, der Kinderpornografie besessen und verbreitet haben soll. Der 27 Jahre alte Verdächtige hatte im Dezember einen Beutel mit dem Tablet in einem Schnellimbiss am Waldplatz liegen lassen. Nachdem sich der Besitzer des Beutels vier Tage später noch immer nicht gemeldet hatte, schaltete ein Mitarbeiter des Imbiss, in der Hoffnung Hinweise auf den Eigentümer zu finden, den Computer an. Zu sehen bekam der 39-Jährige schockierende Bilder, die die Bundespolizei eindeutig der Kinderpornografie zuschreibt.

Der Mann brachte das Tablet sofort zu Polizei. Spezialermittler werteten das Gerät technisch aus und sicherten darauf mehr als ein Gigabyte belastender Daten. Ein Selfie führte sie zudem zu dem 27-Jährigen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der vorigen Woche wurden bei ihm außerdem Betäubungsmittel und zwei Schreckschusswaffen gefunden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

nqq