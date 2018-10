Leipzig

Ein 27-Jähriger soll seinen Kater erst im Müll entsorgt haben und will ihn nun offenbar zurückhaben. Der Mann habe sich bei der Polizei gemeldet, teilten die Beamten mit. Der Perser-Mix namens Wolle war in der vergangenen Woche in einem Müllcontainer in Leipzig-Paunsdorf entdeckt worden, mit einem Beutel verschnürt.

Der mutmaßliche Besitzer will Wolle nun offenbar zurückhaben. Quelle: Polizei Leipzig

Auf den Zeugenaufruf der Polizei hin meldeten sich den Angaben zufolge nicht nur der mutmaßliche Besitzer, sondern auch weitere Menschen. Jetzt müsse der Sachverhalt geklärt werden. Mindestens bis dahin dürfe der Verdächtige den unterernährten Kater nicht wiederhaben, so die Beamten. Darauf habe man sich mit dem Tierheim geeinigt, das sich momentan um Wolle kümmert.

Von jhz