Leipzig

Am Donnerstagabend sind zwei Jugendliche in Leipzig-Volkmarsdorf in der Konradstraße von einem 28-Jährigen überfallen worden. Die beiden Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren befanden sich auf dem Heimweg als sie von einem ihnen bekannten Mann angehalten wurden.

Der Täter schlug zunächst auf einen der Jugendlichen ein und entwendete ihm das Handy und Dokumente aus seiner Tasche. Im Anschluss schlug er den zweiten Jungen, um ihm dann die Tasche mit Bargeld, Handy, Zigaretten und anderem zu rauben. Mit seinem Diebesgut floh er.

Täter lässt sich nicht abführen

Die Mutter des 17-Jährigen verständigte die Polizei, welche den Mann auf der Idastraße fand. Das Eigentum der Jungen hatte er bei sich, ließ sich jedoch nicht festnehmen. Er versuchte zu flüchten, doch die Polizisten hielten ihn fest. Um sich zu befreien, trat und biss er die Beamten. Diese bemühten sich den Mann zu beruhigen, scheiterten jedoch.

Der 28-Jährige schrie laut und versuchte eine Hauswand hinaufzuklettern, wobei er wieder um sich trat. Letztendlich konnte ihm eine Handfessel angelegt und er in Gewahrsam gebracht werden. Am Freitag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Von LCL