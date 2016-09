Leipzig. Ein 28-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Parkanlage gegenüber dem Amtsgericht überfallen worden. Nach Angaben der Polizei befand er sich gegen 6 Uhr auf dem Heimweg, als er in der Bernhard-Göring-Straße in einem Gebüsch austreten wollte. Dabei trat ein Unbekannter von hinten an ihn heran und legte den Arm um den Hals des Opfers. Er drückte so lange zu, bis der 28-Jährige Atemnot bekam und bewusstlos zu Boden sank. Als er wieder zu sich kam, fehlten Portmonee und Telefon.

Gegenüber der Polizei beschrieb er den Täter als männlich, rund 20 bis 25 Jahre alt und mit brauner Hautfarbe. Er war 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Gestalt und trug eine auffällig goldfarbene Jacke.

luc