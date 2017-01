Leipzig. Ein 30-Jähriger ist am Samstag von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überstieg der Mann gegen 16.40 Uhr am Augustusplatz ein Geländer und wollte danach wohl die Gleise überqueren. Eine sich nähernde Straßenbahn beachtete der 30-Jährige noch, eine weitere Tram im Gegenverkehr allerdings nicht. Die Straßenbahn, die von einem 56-Jährigen gefahren wurde, erfasste den Mann. Er stürzte und musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

luc