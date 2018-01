300 Euro locken angeblich: Leipziger Ordnungsamt warnt vor Kaffeefahrt

Leipzig. Es wird mit 300 Euro Begrüßungsgeld und Geschenken gelockt: Das Leipziger Ordnungsamt warnt vor einer Kaffeefahrt, die für den 8. Januar in Leipzig geplant sein soll. Demnach werbe die Firma H.P.W. International CV mit verschiedenen Vergünstigungen, die Teilnehmern bei der „Eröffnungsfahrt-Fabrikfahrt 2018“ gewährt werden sollen.

Tatsächlich liege aber nahe, dass es sich um eine betrügerische Absicht und falsche Versprechungen handele. Laut Ordnungsamt belegen das unter anderem Erfahrungen aus dem Lahn-Dill-Kreis und Berichte verschiedener Verbraucherschutzzentralen. Die Veranstalter haben es den Angaben zufolge vor allem auf ältere Menschen abgesehen.

Einladung per Post

Laut Ordnungsamt wird das Ziel der Fahrt am 8. Januar in den Einladungen nicht bekanntgegeben. Potenzielle Teilnehmer erhalten die Einladung per Post und sollen auf einer Antwortkarte vermerken, an welcher Leipziger Bushaltestelle sie abgeholt werden möchten.

Wer ein solches Schreiben bekommt, soll sich per E-Mail an ordnungsamt@leipzig.de, per Fax an (0341) 123 88 54 oder per Telefon an (0341) 123 8959 bei der Sicherheitsbehörde der Stadt zu melden.

Erst Anfang Dezember hatten Polizei und Ordnungsamt schon einmal vor unseriösen Kaffeefahrten im Raum Leipzig gewarnt.

jhz