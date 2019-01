Leipzig

Zwei Fahrkarten-Kontrolleure sind am Mittwochnachmittag in Leipzig-Kleinzschocher attackiert und teilweise verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die LVB-Mitarbeiter im Alter von 31 und 54 Jahren gegen 14 Uhr in einem Bus der Linie 60 in Richtung Adler unterwegs. Als sie einen männlichen Fahrgast kontrollieren wollten, reagierte dieser aggressiv. Der Mann bedrohte die Kontrolleure und schlug dem 31-Jährigen ins Gesicht. Als sein Kollege ihm zur Hilfe eilte, ging der Angreifer auf ihn los, schlug ihn in den Rücken und spuckte ihm ins Gesicht. Anschließend flüchtete er.

Polizei und Rettungswesen wurden gerufen. Die Gesichtsverletzungen des jüngeren Kontrolleurs mussten ambulant versorgt werden. Gegen den namentlich bekannten Angreifer – einen 23 Jahre alten Leipziger – wird nun wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

joka