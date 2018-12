Leipzig

Ein Moment der Unachtsamkeit hat am ersten Weihnachtsfeiertag in Leipzig-Eutritzsch einen schweren Unfall verursacht. Ein 31-Jähriger wollte mit seinem Auto von der Essener Straße nach links auf die Maximilianallee abbiegen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Ampel für die Geradeausspur gerade auf Grün geschaltet. Der Seat-Fahrer hatte jedoch noch Rot und fuhr los.

Beim Abbiegen in Richtung B2 krachte der Kleinwagen frontal in einen entgegenkommenden Skoda. Dessen 72-jähriger Fahrer erlitt eine Fraktur des Brustbeins und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der 31-jährige Unfallverursacher blieb laut Polizei unverletzt. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.

Von nöß