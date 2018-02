31-Jähriger festgenommen - Betäubungsmittel bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Leipzig. Am Montag haben Polizisten nach einem Hinweis einen 31-Jährigen mit Drogen und Waffen festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung mit einem Rauschgiftsuchhund fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel in verkaufsfertigen Portionen.

Laut Polizei wurde der 31-Jährige nach einem Bürgerhinweis kontrolliert. Nachdem der Sachverhalt geklärt werden konnte, ergab die Identitätsprüfung des Mannes, dass gegen ihn bereits wegen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt wurde. Ebenfalls fanden die Beamten beim Beschuldigten ein Messer, zwei Pfeffersprays und eine Dose mit zehn Drogentütchen.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung mit einem Drogenspürhund entdeckten die Beamten Betäubungsmittel wie Amphetamine, Cannabisprodukte und Ecstasy-Tabletten in verkaufsfertigen Portionen. Auch befand sich in der Wohnung Bargeld. Der 31-Jährige wurde in die Polizeidirektion Leipzig gebracht.

dei