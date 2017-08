32-Jährige stoppt Angriff auf junge Frau im Leipziger Zentrum

Leipzig. Eine 32-Jährige ist im Leipziger Zentrum am Mittwoch gegen 21 Uhr einer 21-Jährigen zur Hilfe gekommen, als diese von einem Bekannten bedrängt wurde. Dieser soll die jüngere der beiden ins Gesicht geschlagen haben. Die Helferin ging dazwischen. Dabei packte sie der Angreifer laut Polizei so fest am Arm, dass sie Schmerzen erlitt. Erst als die Frauen zum Polizeirevier in der Ritterstraße liefen, verschwand der Mann in Richtung Schwanenteich.

Auf dem Revier stellte sich heraus, dass die Frau keinen Ausweis dabei hatte. Sie notierte ihren Namen auf einem Zettel. Kurz darauf verschwand die 21-Jährige aus dem Warteraum. Die 32-jährige Zeugin blieb allein zurück. Der Grund für das Verschwinden stellte sich heraus, als die Beamten den Namen der jungen Frau prüften. Die 21-Jährige wird per Haftbefehl gesucht. Ihr droht eine Ersatzfreiheitsstrafe.

joka