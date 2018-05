Leipzig

Am Sonntagnachmittag hat eine 33-Jährige in Anger-Crottendorf in Leipzig mehrere Handys, eine Bauchtasche und ein Kopfhörerset gestohlen. Die Sachen gehörten drei zehn, elf und vierzehn Jahre alten Jungen, die zum Zeitpunkt der Tat in der Zweinaundorfer Straße auf einem Baumhaus spielten.

Nach Angaben der Polizei hatte die 33-Jährige die Jugendlichen zuvor bereits beschimpft und aufgefordert, das Spielen auf dem Baum zu unterlassen. Als die Frau sich ihre Wertgegenstände schnappte, liefen die Kinder davon, alarmierten später aber die Polizei. Diese traf die Frau noch am Ort des Geschehens an und stellte bei einer Durchsuchung ihres Beutels unter anderem die Handys der Jungen sicher.

Die 33-Jährige ist der Polizei bereits bekannt und muss sich nun wegen Diebstahl verantworten.

hgw.