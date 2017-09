Leipzig. Am Montagmorgen hat es einen Unfall zwischen einer 33-jährigen Autofahrerin und einen achtjährigen Fahrradfahrer gegeben. Im Leipziger Stadtteil Engelsdorf übersah die Autofahrerin, die aus einem Grundstück im Wiesenweg fuhr, vermutlich den Jungen, so die Polizei. Der Achtjährige stürzte und verletzte sich leicht am Arm. Am Auto entstand ein Sachschaden von ungefähr 350 Euro.

dei