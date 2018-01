33-Jähriger ohne gültigen Führerschein verursacht Unfall in Leipzig

Leipzig. Bei einem Unfall in der Lützner Straße in Leipzig-Grünau sind am Donnerstagabend eine 41-Jährige und ihr siebenjähriges Kind leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 33-Jähriger um 19.21 Uhr auf der Lützner Straße in Richtung Zentrum unterwegs und missachtete vermutlich eine rote Ampel. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 41-jährigen Mutter, die aus der Heidelberger Straße kam. Die Verletzten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei war der 33-jährige Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs.

luc