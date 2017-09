35-Jährige wird in Leipzig-Gohlis durch Messerstiche schwer verletzt

Leipzig. Im Stadtteil Gohlis-Süd ist am frühen Sonntagmorgen eine 35-Jährige durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Diana Mann gegenüber LVZ.de erklärte, war der Attacke gegen 1.50 Uhr in der Gaststätte „Sachsenecke“ in der Georg-Schumann-Straße ein Streit vorausgegangen.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der ebenfalls 35-jährige Täter während des Disputes unvermittelt ein Messer gezogen und dann auf sein Opfer mehrfach eingestochen.

Die Frau wurde noch in der Gaststätte erstversorgt, musste später in einem Krankenhaus angesichts lebensbedrohlicher Verletzungen notoperiert werden. Am Sonntagvormittag war der Zustand der 35-Jährigen noch kritisch.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im „Sachseneck“ festnehmen. Noch am Sonntag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

mpu