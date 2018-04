Schläge und Tritte - 35-Jähriger wird bei Attacke in Leipzig-Grünau verletzt

Ein 35-Jähriger ist am Mittwochmittag vor einem Wohnblock in Leipzig-Grünau durch Schläge und Tritte verletzt worden. Der Mann stand gegen 12.30 Uhr mit seiner Freundin an der Treppe zum Eingang, als ein Fremder am Gebäude klingelte. Der Bewohner grüßte, worauf der Unbekannte aggressiv reagierte. Daraufhin ging ihm der 35-Jährige ein Stück entgegen. Als er sich wegdrehte, erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf und stürzte. Anschließend trat der Angreifer auf sein am Boden liegendes Opfer ein.

Mit den Worten: „Ich stech dich ab!“ bedrohte der Unbekannte auch die 26 Jahre alte Lebensgefährtin des Opfers. Anschließend verschwand der Angreifer in dem Wohnhaus. Die Attacken bemerkte eine Mitarbeiterin einer Arztpraxis und informierte die Polizei. Da die Frau Patientin in der Praxis war, konnte die Zeugin den Ordnungshütern deren Anschrift nennen.

Als die Beamten in der Stuttgarter Allee eintrafen, fanden sie neben der jungen Frau auch den 35-Jährigen an. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sichtbare Verletzungen und klagte über Schmerzen an Kopf und Hals.

Bei dem Täter – der nicht in dem Haus wohnt – soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen, schlanken Schwarzafrikaner handeln. Er hatte lockiges, schwarzes Haar und war unter anderem mit einer grauen Jacke bekleidet. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

