35-jähriger Radfahrer bei Unfall in Leipzig schwer verletzt

Leipzig. Bei einem Unfall im Leipziger Zentrum-Südost ist am Montag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 35-Jährige in stadtauswärtiger Richtung auf der Dresdner Straße, als ihm ein 21-jähriger Autofahrer die Vorfahrt nahm. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem der Radler stürzte und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Die Verkehrspolizei sucht noch Zeugen, die Angaben zum Verhalten der Unfallbeteiligten machen können. Diese wenden sich bitte in der Zeit von sechs bis 22 Uhr an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 25 5-28 47 oder 25 5-28 50.

luc