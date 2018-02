37-Jähriger kommt in Lindenthal von der Straße ab und fährt Böschung hinab

Leipzig. Ein Autofahrer ist am späten Dienstagabend in einer Linkskurve in der Louise-Otto-Peters-Allee in Leipzig-Lindenthal nach rechts von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 20.30 Uhr die Böschung hinab und stieß gegen ein Fußgängergeländer. Beschädigt wurden das Auto, mehrere Pfosten, die Böschung und das Geländer. Der Schaden beträgt etwa 17.000 Euro.

Gegenüber der Polizei und dem Rettungswesen gab der 37-Jährige am Unfallort an, nicht verletzt zu sein. Der Mann lehnte die Versorgung ab. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

dei