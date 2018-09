Leipzig

Ein 38-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Der Mann wollte gegen 6.45 Uhr auf der Straße „Am Sportforum“ vom Radfahrstreifen über die rechte Fahrspur auf die linke Fahrspur wechseln, so die Polizei. Auf dieser Spur war zu der Zeit in gleicher Fahrtrichtung ein 19-Jähriger in seinem Wagen unterwegs. Der Radler fuhr direkt in die Seite des Autos, stürzte auf die Frontscheibe und rutschte anschließend auf die Fahrbahn.

Der 38-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Leipziger Klinikum gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl an Fahrrad als auch Auto entstanden Sachschäden.

joka