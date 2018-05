Leipzig

Mit Schlägen und Tritten ist am Dienstagabend ein Mann in Grünau traktiert worden. Ein Kind, sechs Jugendliche und ein Heranwachsender griffen den 39-Jährigen laut Polizei um 19 Uhr in einem Einkaufszentrum an. Die Täter wurden kurze Zeit später nach Hinweisen in einer nahegelegenen Jugendeinrichtung von Beamten der Polizei gefunden, befragt und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Über den genauen Hergang und das Motiv der Tat herrscht nach unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten noch Unklarheit.

Von anzi