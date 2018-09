Leipzig

Ein 42-Jähriger ist am Dienstag im Leipziger Stadtteil Plagwitz ausgeraubt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 4.30 Uhr allein auf dem Heimweg aus einer Kneipe. Auf der Brücke am Kanal entrissen ihm zwei Täter, die sich auf Fahrrädern genähert hatten, plötzlich sein hochpreisiges Handy und flüchteten. Kurze Zeit später lauerten sie ihm an der Karl-Heine-Straße wieder auf, rissen ihn zu Boden und durchsuchten seine Sachen. Unter anderem erbeuteten die Täter ein Portemonnaie samt dreistelligem Geldbetrag, EC-Karten, Führerschein und Personalausweis.

Der der 42-Jährige musste nach der Tat im Krankenhaus behandelt werden. Er beschrieb die Täter später als zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und von „nordafrikanischem Typ“. Wer Angaben zu den beiden Männern oder zum Tathergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/ 96 64 66 66 zu melden.

Von anzi