Leipzig

Polizei und Angehörige sind auf der Suche nach Antje Schmidt aus Leipzig-Stötteritz. Wie es in einer Vermisstenmeldung vom Dienstag heißt, wurde die 43-Jährige zuletzt am vergangenen Mittwochabend gegen 20 Uhr auf ihrer Arbeitsstelle im Stadtteil Plagwitz gesehen. Am Tag danach fanden Angehörige Hinwiese in Schmidts Stötteritzer Wohnung, die auf ihr Verschwinden hindeuten. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte etwas antun wollte. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich die 43-Jährige noch in der Kleingartenanlage „Nordstern e.V.“ im Stadtteil Mockau aufgehalten haben könnte.

„Frau Schmidt fährt einen schwarzen, über 20 Jahre alten Mitsubishi Lancer, mit Leipziger Kennzeichen (AKZ: L-AR 2475), der ebenfalls verschwunden ist“, teilten die Behörden mit. Die Gesuchte wird als etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Gestalt mit schwarzen langen Haaren und blauen Augen beschrieben. Personen, die Antje Schmidt am 15. oder 16. August in Stötteritz, Mockau oder in einem anderen Stadtteil gesehen haben, sollten sich umgehend im Polizeirevier Südost (Richard-Lehmann-Straße 19) oder telefonisch unter 0341 / 3030 100 melden.

mpu