45-Jähriger stirbt mit seiner Katze bei Wohnungsbrand in Leipzig

Leipzig. Ein 45-Jähriger ist am frühen Montagmorgen bei einem Brand in Reudnitz-Thonberg ums Leben gekommen. Wie Polizeisprecher Alexander Bertram am Dienstag mitteilte, bemerkte eine 24-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Kregelstraße gegen 5.30 Uhr Brandgeruch. Sie informierte die Feuerwehr.

Die Rettungskräfte mussten die Tür zur Wohnung, in welcher der Brand vermutet wurde, aufbrechen. In den Räumen stieß die Feuerwehr auf den leblosen Körper des 45-Jährigen und informierten die Polizei. Überdies wurden zahlreiche Fressnäpfe gefunden. Wie sich herausstellte, überlebte auch ein tierischer Mitbewohner den Brand nicht. Auf dem Sofa fanden Sie eine tote Katze. Die 24-Jährige, die den Brand bemerkt hatte, wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zur Brandursache gibt es noch keine Hinweise. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

