46-jähriger Fußgänger im Leipziger Norden von Auto angefahren – verletzt im Krankenhaus

Leipzig. Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ist ein Fußgänger von einem Auto an der Kreuzung zwischen Mockauer Straße und Volbedingstraße angefahren worden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, so Schichtführer Hofmann aus der Feuerwehrleitstelle gegenüber LVZ.de. Wie schwer die Verletzungen sind, konnten weder Feuerwehr noch Polizei sagen.

Wie es zum Unfall gekommen ist, wird derzeit noch untersucht. Laut Polizei wird geprüft, ob sich der Fahrer vom Unfallort entfernt hat. Die Einmündung in die Volbedingstraße wurde teilweise gesperrt.

dei