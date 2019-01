Polizeiticker Leipzig Paul-Heyse-Straße - 47-jähriger Mieter hat Brand im Leipziger Osten wohl selbst gelegt Bei einem Brand im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf ist ein 47 Jahre alter Mieter von einem Balkon gesprungen und gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache haben jetzt ergeben, dass der Mann das Feuer offenbar selbst gelegt hat.

Wohnungsbrand in der Paul-Heyse-Straße in Leipzig. Die Kripo ermittelt hat am Donnerstag vor Ort ermittelt. Quelle: Andre Kempner