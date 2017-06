Leipzig. Der Leipziger Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Nach mehrmonatigen intensiven Ermittlungen seien bereits Mitte Mai sieben Männer im Alter von 45 bis 61 Jahren festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag in Leipzig mit. Bei der Durchsuchung von 28 Objekten in Leipzig, dem Landkreis Nordsachsen und in Berlin seien 48 Kilo Marihuana, 1,5 Kilo Crystal und 280 Gramm Kokain mit einem Verkaufswert von insgesamt 650.000 Euro gefunden worden. Außerdem beschlagnahmten die Beamten eine fünfstellige Summe Bargeld, mehrere Waffen und zwei Fahrzeuge. Bei den Durchsuchungen, die sich gegen Lieferanten, Kuriere und Abnehmer richteten, waren auch Spezialkräfte beteiligt.

Laut Polizei gab es am 6. Juni noch weitere Durchsuchungen: Dabei wurden Betäubungsmittel, Waffen, nicht zugelassene Pyrotechnik und Diebesgut sichergestellt. Weitere Angaben wollten die Beamten mit Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht machen.

LVZ