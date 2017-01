Mit einem Schraubenzieher ist am Dienstagmorgen ein Mann in einem Leipziger Großmarkt in Stahmeln attackiert worden. Der Mitarbeiter eines Restaurants war mit einem Kollegen gegen 8 Uhr beim Einkauf. Nach Polizeiangaben gerieten die Männer offenbar in Streit.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zückte einer der beiden einen Schraubenzieher und stach dem 49-Jährigen mehrfach in den Rücken. Als das Opfer am Boden lag, trat der Angreifer noch auf den Mann ein.

Mit schweren Verletzungen und dem Verdacht auf ein gebrochenes Bein wurde der 49-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Angreifer ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

joka