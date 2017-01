Leipzig. Nach einem Wohnungsbrand in der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße musste eine 53-Jährige am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Brand im ersten Stock des Mehrfamilienhauses wurde gegen 19.30 Uhr bemerkt. Ein Löschzug der Feuerwehr brachte die Bewohner in Sicherheit und anschließend den Brand unter Kontrolle. Währenddessen war die Karli zwischen Fichte- und Hardenbergstraße vollgesperrt. Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, war der Einsatz beendet. Die Bewohner konnten zurückkehren. Zur Brandursache lagen am Abend noch keine Informationen vor.

Bei einem weiteren Einsatz gegen 20 Uhr in der Pfaffendorfer Straße war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von zehn Fahrzeugen im Einsatz. In einem Hauseingang war ein weißes Pulver gefunden worden. Die Polizei ging zunächst von Gefahrgut aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Substanz um Baby-Puder. Gegen 21.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Weißes Pulver löste in der Hardenbergstraße einen Großeinsatz aus. Quelle: LVZ

joka