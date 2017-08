55-Jähriger fährt mit knapp drei Promille mit dem Auto durch Leipzig

Leipzig. Ein 55-Jähriger ist am Dienstagmittag mit 2,98 Promille auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Inselstraße im Leipziger Zentrum-Ost aufgegriffen worden. Die Polizei teilte mit, dass der Mann in Begriff war, sein Auto zu besteigen. Zuvor hatte ein anonymer Hinweisgeber die Polizei informiert, dass der Betrunkene vor den Supermarkt „verträumt“ in seinem Auto sitze.

Die Beamten fragten den Mann, ob er mit dem Auto zu seinem Einkauf gekommen sei, was dieser sofort bejahte. Nach dem Atemalkoholtest stand fest, dass der Mann längst nicht mehr fahrtüchtig war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 55-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.

