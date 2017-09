56-Jähriger nach Glück beim Spielothek-Besuch im Leipziger Osten überfallen

Leipzig. Es sah nach einem erfreulichen Abend aus: Am Dienstag gegen 20.45 Uhr verließ ein 56-jähriger Mann eine Spielothek in Anger-Crottendorf mit einem dreistelligen Gewinn in der Tasche. Der Mann schob sein Fahrrad in Richtung Holsteinstraße, bemerkte dann aber, dass ihm ein Unbekannter von hinten das Portemonnaie aus der Hosentasche ziehen wollte.

Der 56-jährige stellte den Dieb zur Rede, wehrte sich auch gegen weitere Übergriffe, schildert die Polizei am Mittwoch. Der Angreifer brachte den Mann dann mit einem heftigen Stoß zu Fall und schnappte sich dessen Handy. Der 56-Jährige verfolgte den Dieb, der in Richtung Zweinaundorfer Straße flüchtete, verlor ihn aber aus den Augen.

Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall und bittet um Hinweise zum Räuber. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alter Mann beschreiben, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er soll nackenlange, schwarze, glatte Haare tragen und war mit einer wadenlangen, hellen Hose und einem kurzärmligen schwarzen Oberteil bekleidet. Auffällig: Der Gesuchte hinkte etwas, so die Polizei. Laut Information der Beamten soll der Mann aus dem arabischen oder orientalischen Sprachraum stammen.

Hinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1 an, auch telefonisch unter 0341/96 64 66 66.

Von lyn