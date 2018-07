Leipzig

Ein 58-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag einen entgegenkommenden Motorradfahrer gestreift, diesen zu Fall gebracht und den Unfallort anschließend verlassen. Der Fahrer war laut Polizei in der Cunnersdorfer Straße im Leipziger Stadtteil Sellerhausen in Richtung Wurzner Straße unterwegs. Auf Höhe einer Kirche kam ihm der 33-jährige Motorradfahrer entgegen. Der Autofahrer kam nach links auf die Gegenfahrbahn, touchierte den Motorradfahrer, sodass dieser stürzte und dabei ein haltendes Fahrzeug streifte. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer hielt kurz an, sprach mit einem Zeugen und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Passanten teilten der Polizei das Kennzeichen des Unfallverursachers mit. Diese trafen den Mann zu Hause an und führten einen Alkoholschnelltest durch. Der Test ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro.

dei