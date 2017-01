Leipzig. Vier Jugendliche haben am Sonntagabend einen 60-Jährigen in Grünau niedergeschlagen und beraubt. Laut Polizei hatte der Mann zuvor einen Dönerladen besucht und war dabei mit den späteren Tätern in Streit geraten. Danach ging er gegen 19.40 Uhr noch in einen Spätverkauf und setzte sich in der Stuttgarter Allee in Höhe der Hausnummer 18 an den Straßenrand, um ein Bier zu trinken.

Dabei kamen plötzlich die vier Jugendlichen auf ihn zu und schlugen so auf ihn ein, dass er zu Boden ging. Als er wieder zu sich kam, waren die Täter verschwunden und hatten seinen Geldbeutel mitgenommen, in welchem ein unterer dreistelliger Betrag gewesen sein soll. Der 60-Jährige musste mit einer Kopfverletzung und Prellungen am ganzen Körper ambulant behandelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat kurz vor 20:00 Uhr die vier Jugendlichen gesehen? Sie sollen südländischer Herkunft (eventuell mit türkischem Migrationshintergrund), 15 - 19 Jahre alt und schwarz/weiß gekleidet gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 zu melden.

luc