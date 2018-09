Leipzig

Leipzig. Bei einem Wohnungsbrand am späten Dienstagabend im Stadtteil Reudnitz-Thonberg ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher gegenüber LVZ.de sagte, wurde das Feuer gegen 23.35 Uhr bei den Rettungskräften gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war nur eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Breiten Straße betroffen.

Beim Löschen der Flammen in der Wohnung entdeckte die Feuerwehr den 61-jährigen Bewohner leblos in den Trümmern. Alle anderen Hausbewohner waren rechtzeitig ins Freie geflüchtet, weitere Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Am Mittwochvormittag sollen Experten in der betroffenen Wohnung nach Hinweisen auf die Brandursache suchen. Nach bisherigem Stand wird von Fahrlässigkeit ausgegangen.

Zur Galerie Am 4. September 2018 wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand im Leipziger Osten gerufen. Als die Flammen gelöscht waren, fanden die Rettungskräfte den leblosen Bewohner.

mpu