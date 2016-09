Leipzig. Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach einem 62-Jährigen aus Schönau. Laut den Beamten wurde Andreas Klieber das letzte Mal am 20. August gesehen. Damals verließ er gegen 12 Uhr die Einrichtung für betreutes Wohnen, in der er untergebracht ist. Laut Polizei meldete er sich nicht ab, was dort in der Einrichtung allerdings auch nicht verpflichtend ist.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten keine Hinweise auf ein mögliches Ausflugsziel, einen Suizidverdacht oder ein vorausgegangenes Ereignis ergeben, das das Verschwinden des 62-Jährigen erklären würde. Auch sind keine sozialen Kontakte bekannt, die der Vermisste aufsuchen würde.

Andreas Klieber ist 1,79 Meter groß, hat eine hagere Gestalt und wirkt ungepflegt. Er ist dement, hat ein scheinbares Alter von rund 65 Jahren, trägt graues, glattes Haar und vermutlich einen Vollbart. Außerdem hat er eine nach vorn gebeugte Körperhaltung und fällt durch unsicheren Gang aufgrund einer Sehbehinderung auf. Der kleine Finger seiner rechten Hand ist versteift und eingeknickt. Der 62-Jähriger kann laut Polizei auf Nachfrage seine Personalien und seine Adresse benennen. Die Nichteinnahme seiner Medikamente ist nicht lebensgefährlich, allerdings ist er „dem Alkohol zugetan“. Er trägt vermutlich einen blauen Pullover, blaue Jeans und Straßenschuhe.

Der Vermisste müsste mindestens einen Wohnungsschlüssel dabei haben, womöglich auch eine AOK-Karte und eine geringe Menge Bargeld. Da Andreas Klieber schon seit dem 20. August vermisst wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er eventuell einen Unfall hatte und ärztliche Hilfe benötigt.

Wer Andreas Klieber in den vergangenen Wochen gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

luc