Leipzig

Eine 66-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen in Leipzig einen 32-jährigen Radfahrer übersehen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Frau fuhr in Connewitz die Arno-Nitzsche-Straße entlang als sie an der Kreuzung zur Bernhard-Göring-Straße nach links abbiegen wollte und den Radfahrer nicht beachtete.

Bei dem Unfall verletzte sich der Mann schwer. Gegen die Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

