Leipzig. Ein Mann hat einer 67-Jährigen am Montagmorgen die Handtasche geraubt. Die Frau musste anschließend mit Verdacht auf Bruch mehrerer Finger ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau habe am Automaten einer Bankfiliale in der Gorkistraße Bargeld geholt. Als sie gegen 9.30 Uhr die Stöckelstraße entlangging, entriss ihr der Täter von hinten die Handtasche. In der Tasche habe sich ein dreistelliger Bargeld-Betrag befunden. Die Mitarbeiter eines nahegelegenen Blumenladens riefen die Polizei und den Rettungsdienst.

