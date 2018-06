Leipzig

In der Leipziger Südvorstadt hat es am Dienstag ein Autounfall mit einer Schwerverletzten gegeben. Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 14 Uhr, als eine 22-jährige Autofahrerin von der Kurt-Eisner-Straße in die falsche Seite der August-Bebel-Straße abbog. Daraufhin stieß sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos musste jedoch ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Schaden von ungefähr 12.000 Euro.

thiko