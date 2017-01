Leipzig. Rund 70 Personen sind am Sonntag zur traditionellen Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz gekommen. Zu Auseinandersetzungen mit der Polizei oder Beschädigungen an Gebäuden kam es laut der Behörde nicht. Auch der Auto- und Straßenbahnverkehr wurden nicht beeinflusst. Lediglich einiges an Pyrotechnik wurde gezündet. Als die Polizei am Connewitzer Kreuz eintraf, lösten sich die zwei Lager, in die sich die Teilnehmer der Schneeballschlacht aufgeteilte hatten, langsam auf und verschwanden in den Nebenstraßen.

Anschließend kam es noch zu einer Sachbeschädigung an der Kreuzung Wolfgang-Heinze-Straße und Selnecker Straße. Dabei wurde die Heckscheibe eines vorbei fahrenden Notarztfahrzeuges mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen. Unklar ist allerdings, ob die Tat in Zusammenhang mit der Schneeballschlacht stand. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens steht noch aus.

Bereits vor einer Woche hatte sich ein gutes Dutzend Leute a m Connewitzer Kreuz zur Schneeballschlacht getroffen.

luc