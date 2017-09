72-jähriger Autofahrer erfasst 19-jährige Radfahrerin auf Zebrastreifen

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Paunsdorf ist am Montag gegen 9.45 Uhr eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 19-Jährige benutzte den Fußgängerüberweg zum Überqueren einer Zufahrtstraße zum Parkhaus in der Schongauerstraße, so die Polizei. Vermutlich übersah ein 72-jähriger Autofahrer die Frau aufgrund der Bepflanzung und erfasste sie.

Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich so schwer, dass die stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Zwei Zeugen informierten den Rettungsdienst und die Polizei. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

